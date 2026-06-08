Azərbaycanda sosial şəbəkələr üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək
Yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasının provayderinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətinə dair yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İnsan hüquqları, Ailə qadın və uşaq məsələləri və Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirə olunan "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Yeni anlayışlar
- sosial şəbəkə platforması - istifadəçilərə fərdi rəqəmsal hesab yaratmaq, digər istifadəçilərlə virtual əlaqə qurmaq və rəqəmsal məzmunu (mətn, foto, video, audio və s.) fərdi və (və ya) kütləvi şəkildə paylaşmaq imkanı verən, əsas funksiyası istifadəçilər arasında rəqəmsal qarşılıqlı əlaqəni təmin etməkdən ibarət olan informasiya sistemi;
- yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platforması (platforma) - yaş məhdudiyyəti nəzərə alınmaqla, rəqəmsal məzmunun (mətn, foto, video, audio və s.) kütləvi şəkildə paylaşılması vasitəsilə istifadəçilər arasında rəqəmsal qarşılıqlı əlaqəni (təhsil, səhiyyə və ya peşəkar-işgüzar münasibətlərin qurulması istisna olmaqla) təmin edən informasiya sistemi;
- yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformasının provayderi (provayder) - platformanın texnoloji infrastrukturunu formalaşdıran, onun fəaliyyət prinsiplərini və istifadəçi qaydalarını müəyyən edən, rəqəmsal məzmunun (mətn, foto, video, audio və s.) paylaşılması alqoritmlərinə və istifadəçi məlumatlarının emalı prosesinə birbaşa nəzarət edən, habelə həmin platformanın idarə olunmasına cavabdeh olan hüquqi və ya fiziki şəxs;
- fərdi rəqəmsal hesab - fiziki və ya hüquqi şəxsin platformada qeydiyyatı zamanı yaradılan, onun identifikasiyasını, ona məxsus məlumatların yerləşdirilməsini, idarə olunmasını və paylaşılmasını, digər istifadəçilərlə əlaqə qurulmasını, habelə xidmətlərdən fərdiləşdirilmiş qaydada istifadə edilməsini təmin edən, unikal identifikasiya və giriş məlumatları (istifadəçi adı, parol, çoxfaktorlu autentifikasiya vasitələri və s.) ilə qorunan, istifadəçiyə aid hüquq və öhdəliklərin tətbiq olunduğu rəqəmsal səhifə.
Provayderin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki istifadəçilərə xidmətlər təklif edən provayder fiziki şəxs olduqda vergi uçotuna, hüquqi şəxs olduqda isə (xarici hüquqi şəxsin isə filial və ya nümayəndəliyi yaradılaraq) "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Qanuna uyğun olaraq dövlət qeydiyyatına alınmalıdır.
Provayder dövlət qurumlarının onunla asan və operativ əlaqə saxlamasına imkan verən əlaqə mərkəzi yaratmalı, bu barədə ictimai məlumatlandırmanı həyata keçirməli və əlaqə mərkəzinə rəsmi dövlət dili ilə müraciət imkanını təmin etməlidir.
Xarici hüquqi şəxs olan provayderin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaratdığı filial və ya nümayəndəlik Azərbaycan Respublikasının ərazisində provayderin adından sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz.
Xarici hüquqi şəxs olan provayder Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaratdığı filial və ya nümayəndəliyə onu dövlət orqanları (qurumları) ilə, fiziki və hüquqi şəxslərlə münasibətdə təmsil etmək, hüquqlarını və qanuni mənafelərini qorumaq səlahiyyəti, eyni zamanda fəaliyyəti üçün zəruri resurslar verəcək.
Provayder müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) şəxslərin platformada qeydiyyatına dair tələblər təmin edilməsi ilə bağlı göndərdiyi sorğuları 5 iş günü ərzində cavablandırmalı, sorğu edilən məlumatları tam və dürüst formada təqdim etməlidir.
Dövlət qeydiyyatına alınma tələbini 16 yaşı tamam olmamış şəxslərin fərdi rəqəmsal hesablarının yaradılmasına yol veriləyən platformaların siyahısına daxil edildikdən (siyahı qanuni qüvvəyə mindikdən) sonra 6 ay ərzində yerinə yetirməyən provayderə münasibətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən aşağıdakı tədbirlər həyata keçiriləcək:
- provayderə yazılı xəbərdarlıq ediləcək;
- xəbərdarlıqdan sonra 30 gün ərzində dövlət qeydiyyatına alınma tələbinin yerinə yetirilməməsinə görə provayderə 100 min manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək;
- yuxarıda nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsindən 30 gün ərzində dövlət qeydiyyatına alınma tələbinin yerinə yetirilməməsinə görə provayderə 300 min manat məbləğində əlavə maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək;
- yuxarıda nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsindən 30 gün ərzində dövlət qeydiyyatına alınma tələbinin yerinə yetirilməməsinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən dövlət orqanları (qurumları), habelə Azərbaycan Respublikasında vergi ödəyicisi olan fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən müvafiq platformada reklam yerləşdirməsinin qadağan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul ediləcək;
- yuxarıdakı qadağanın tətbiq edildiyi tarixdən sonra 90 gün ərzində dövlət qeydiyyatına alınma tələbinin yerinə yetirilməməsinə görə müvafiq platformanın internet trafik həcminin 20 % azaldılması üçün məhkəməyə müraciət təmin ediləcək. Bu müraciətə məhkəmə 5 gün müddətində baxacaq və qərar qəbul edəcək. Qərar qəbul edildikdən dərhal sonra qüvvəyə minəcək və qərardan şikayətin verilməsi onun icrasını dayandırmayacaq;
- yuxarıda göstərilən müraciət əsasında qəbul edilən məhkəmə qərarı qanuni qüvvəyə mindikdən sonra 60 gün ərzində dövlət qeydiyyatına alınma tələbinin yerinə yetirilməməsinə görə müvafiq platformanın internet trafik həcminin 50 % azaldılması təmin ediləcək;
- yuxarıda göstərilən tədbirin tətbiqindən sonra 60 gün ərzində dövlət qeydiyyatına alınma tələbinin yerinə yetirilməməsinə görə müvafiq platformanın internet trafik həcminin 90 % azaldılması təmin ediləcək.
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