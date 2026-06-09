Əməkdar artistin səhhətində problem yarandı

Əməkdar artist Aybəniz Haşımova səhhətində yaranan problem səbəbilə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi iynə vurdurulan anlarını izləyiciləri ilə bölüşərək hazırkı vəziyyəti barədə məlumat verib. O, paylaşımına "İnşallah, tez bitər" qeydi əlavə edib.

Aybəniz Haşımovanın paylaşımı qısa müddətdə izləyicilər tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb və ona tezliklə sağalması ilə bağlı çoxsaylı mesajlar yazılıb.

Sənətçinin səhhəti ilə bağlı paylaşımı sosial mediada diqqət çəkib.