https://news.day.az/azerinews/1840361.html Əməkdar artistin səhhətində problem yarandı - FOTO Əməkdar artist Aybəniz Haşımova səhhətində yaranan problem səbəbilə sosial şəbəkədə paylaşım edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi iynə vurdurulan anlarını izləyiciləri ilə bölüşərək hazırkı vəziyyəti barədə məlumat verib. O, paylaşımına "İnşallah, tez bitər" qeydi əlavə edib.
Əməkdar artistin səhhətində problem yarandı - FOTO
Əməkdar artist Aybəniz Haşımova səhhətində yaranan problem səbəbilə sosial şəbəkədə paylaşım edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi iynə vurdurulan anlarını izləyiciləri ilə bölüşərək hazırkı vəziyyəti barədə məlumat verib. O, paylaşımına "İnşallah, tez bitər" qeydi əlavə edib.
Aybəniz Haşımovanın paylaşımı qısa müddətdə izləyicilər tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb və ona tezliklə sağalması ilə bağlı çoxsaylı mesajlar yazılıb.
Sənətçinin səhhəti ilə bağlı paylaşımı sosial mediada diqqət çəkib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре