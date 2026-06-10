Messi uzun müddət sonra meydana çıxdı

Futbol üzrə Argentina yığması yoldaşlıq görüşündə İslandiya millisi üzərində 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qarşılaşma ABŞ-də baş tutub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qolları Valentin Barko (8-ci dəqiqə), Lionel Messi (72-ci dəqiqədə, penaltidən) və Tyaqo Almada (86-cı dəqiqədə) öz aktivlərinə yazdırıblar.

"Qızıl top"un səkkizqat sahibi olan Messi 70-ci dəqiqədə əvəzetmədən meydana daxil olub. O, mayın 25-də "İnter Mayami" və "Filadelfiya" arasında keçirilən ABŞ Ali Futbol Liqasının (MLS) oyununda zədələndikdən sonra ilk dəfə matçda iştirak edib. 