https://news.day.az/azerinews/1840466.html Messi uzun müddət sonra meydana çıxdı Futbol üzrə Argentina yığması yoldaşlıq görüşündə İslandiya millisi üzərində 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qarşılaşma ABŞ-də baş tutub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.
Messi uzun müddət sonra meydana çıxdı
Futbol üzrə Argentina yığması yoldaşlıq görüşündə İslandiya millisi üzərində 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qarşılaşma ABŞ-də baş tutub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qolları Valentin Barko (8-ci dəqiqə), Lionel Messi (72-ci dəqiqədə, penaltidən) və Tyaqo Almada (86-cı dəqiqədə) öz aktivlərinə yazdırıblar.
"Qızıl top"un səkkizqat sahibi olan Messi 70-ci dəqiqədə əvəzetmədən meydana daxil olub. O, mayın 25-də "İnter Mayami" və "Filadelfiya" arasında keçirilən ABŞ Ali Futbol Liqasının (MLS) oyununda zədələndikdən sonra ilk dəfə matçda iştirak edib.
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