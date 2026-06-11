Dünyanın ən təhlükəsiz 10 ÖLKƏSİ - SİYAHI
Dünya ötən ilə nisbətən daha az dinc olub . Ümumilikdə 99 ölkədə sülhün pozulması müşahidə olunur ki, bu da qlobal azalmanın ardıcıl 12-ci ilidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu statistika Son Qlobal Sülh İndeksinə görə təqdim edilib.
"Fəlakətli eniş yaşasaq da, bu, zirvədəki ölkələrə təsir etməyib", - indeksi 2007-ci ildə yaradan İqtisadiyyat və Sülh İnstitutunun təsisçisi və icraçı sədri Stiv Killelea bildirib.
İndeks 163 ölkəni hərbi xərclərdən və davam edən münaqişələrdən tutmuş qətl nisbətlərinə və təhlükəsizlik qavrayışlarına qədər 23 göstərici üzrə sıralayır. Ən yaxşı nəticə göstərən yerlər adətən aşağı səviyyəli zorakılığı yaxşı fəaliyyət göstərən qurumlarla, yüksək sosial etimadla, qonşularla yaxşı münasibətlərlə və yüksək həyat keyfiyyəti ilə birləşdirir.
1. İslandiya
İslandiya 2008-ci ildən bəri indeksdə birinci yerdədir və ardıcıl 19-cu ildir ki, dünyanın ən təhlükəsiz ölkəsi olaraq qalır. Zorakı nümayişlərin kəskin azalması sayəsində 2026-cı ildə 2% yaxşılaşıb və təhlükəsizlik, aşağı səviyyəli münaqişələr və məhdud hərbiləşmə baxımından yüksək yerləri tutmağa davam edir.
"İslandiyada bizi əhatə edən təbiətdə sülh hökm sürür, eyni zamanda sıx bağlı icmalarımızda kök salmış şüurlu bir seçimdir", - Visit Iceland təşkilatının rəhbəri Oddný Arnarsdóttir bildirib . O, güclü ictimai xidmətlər və geniş yayılmış bərpa olunan enerji ilə yanaşı, İslandiyanın daim dünya liderləri arasında yer aldığı gender bərabərliyi də daxil olmaqla bərabərliyə dərin sadiqliyi qeyd edir.
2026-cı il Qlobal Sülh İndeksində ilk 10 ölkə
1. İslandiya
2. Yeni Zelandiya
3. İsveçrə
4. Sloveniya
5. İrlandiya
6. Avstriya
7. Portuqaliya
8. Sinqapur
9. Finlandiya
10. Yaponiya
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре