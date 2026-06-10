https://news.day.az/azerinews/1840600.html Oman körfəzində İrana məxsus neft tankeri yanıb Oman körfəzində baş verən hadisədən sonra İrana məxsus neft tankeri yanıb. Xarici medianın məlumatına görə, dəniz təhlükəsizlik şirkətləri və yerli donanma bildirib ki, əvvəllər də İran neftini daşıyan tanker Oman körfəzində yanğına məruz qalıb. Pakistanın hidroqrafik xidməti Settebello tankerinin yanğın barədə məlumat verdiyini bildirib.
Oman körfəzində İrana məxsus neft tankeri yanıb
Oman körfəzində baş verən hadisədən sonra İrana məxsus neft tankeri yanıb.
Xarici medianın məlumatına görə, dəniz təhlükəsizlik şirkətləri və yerli donanma bildirib ki, əvvəllər də İran neftini daşıyan tanker Oman körfəzində yanğına məruz qalıb.
Pakistanın hidroqrafik xidməti Settebello tankerinin yanğın barədə məlumat verdiyini bildirib.
Kpler analitik platformasından əldə edilən məlumatlar göstərir ki, gəmi müntəzəm olaraq İran nefti daşıyırmış.
Yanğının səbəbi hələ də məlum deyil.
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