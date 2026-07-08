Həkimlər xəbərdarlıq edir: Ayaqlardakı bu əlamətlər ciddi xəstəliklərdən xəbər verə bilər
Həkimlər bildirirlər ki, ayaqlarda tüklərin tökülməsi, uzun müddət sağalmayan yaralar, uyuşma, yanma və sancma hissi qan dövranı pozğunluğu, sinir zədələnməsi, B12 vitamini çatışmazlığı və ya şəkərli diabet kimi ciddi xəstəliklərin əlaməti ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, baş barmaqda qəfil yaranan şiddətli ağrı isə podaqranın ilk göstəricilərindən sayılır.
Mütəxəssislər topuğun iç tərəfində yaranan qırmızı və qaşınan ləkələrin xroniki venoz çatışmazlığına işarə edə biləcəyini qeyd ediblər. Vaxtında müalicə olunmayan bu vəziyyət trofik xoraların yaranmasına səbəb ola bilər.
Həkimlər dırnaqlardakı dəyişikliklərə də diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər. Saralmış və qalınlaşmış dırnaqlar göbələk infeksiyası və ya psoriazı, kövrək və qaşıqşəkilli dırnaqlar isə dəmir çatışmazlığı və digər sağlamlıq problemlərini göstərə bilər.
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