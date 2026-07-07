Şağanda quru otluq sahədə yanğın baş verib

22:29

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində açıq sahədə baş vermiş yanğın genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Bu barədə FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

20:54

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsində quru otluq sahədə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

"Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək", - deyə məlumatda bildirilib.