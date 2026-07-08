Ankarada NATO sammitinin ikinci günü başlayıb
Ankarada Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi NATO dövlət və hökumət başçılarının 36-cı Zirvə toplantısının ikinci günü start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb.
Bu gün 32 ölkənin lideri bir araya gələrək müdafiə xərcləri, İran böhranı, Avropanın təhlükəsizliyi və alyansın gələcəyi ilə bağlı mühüm məsələləri müzakirə edəcək.
Qeyd edək ki, Türkiyə 22 ildən sonra yenidən NATO Zirvəsinə ev sahibliyi edir.Ümumi iqtisadiyyatıarə 70 trilyon dolları ötən 40-dan çox ölkə Ankarada bir araya gəlir. Zirvə çərçivəsində keçiriləcək sənaye forumunda bir sıra memorandumların və əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanacağı gözlənilir.
NATO-nun Baş katibi Mark Rutte səhər saatlarında mətbuat konfransı keçirib.
"Ankaraya bu qədər möhtəşəm ev sahibliyinə görə təşəkkür edirik", - sözləri ilə çıxışına başlayan Rutte bildirib ki, Hörmüz boğazı tamamilə açıq qalmalıdır.
"Bu, bizim üçün prinsipial məsələdir. Biz buna məhz bu şəkildə yanaşırıq", - deyə o vurğulayıb.
Rutte qeyd edib ki, daha güclü NATO daha güclü birlik deməkdir və alyans məhz bu prinsip əsasında fəaliyyət göstərir.
O eyni zamanda ABŞ-nin bu gecə İrana qarşı keçirdiyi hava əməliyyatının tamamilə zəruri olduğunu bildirib.
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