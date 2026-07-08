Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələrin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sərəncamın mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının aşağıdakı əməkdaşlarına diplomatik rütbələr verilib:
fövqəladə və səlahiyyətli səfir
Rəfiyev Yalçın İlqar oğlu
Şərifov Samir Ənvər oğlu
birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi
Hacıyev Sultan Ağami oğlu
Nəsibov Ruslan Rafael oğlu
ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi
Becanov Samir Arif oğlu
Nəcəfli Anar Cəfər oğlu.
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