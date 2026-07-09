https://news.day.az/azerinews/1846830.html Yük maşını YDM-ə çırpıldı: Yaralananlar var - FOTO Bakının Nizami rayonunda yanacaqdoldurma məntəqəsində qəza baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə saat 04:00 radələrində Mehdi Abbasov küçəsində qeydə alınıb. SOCAR-a məxsus yanacaq daşıyan yük avtomobili və "KIA" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yanacaqdoldurma məntəqəsinin ərazisinə daxil olub.
Yük maşını YDM-ə çırpıldı: Yaralananlar var - FOTO
Bakının Nizami rayonunda yanacaqdoldurma məntəqəsində qəza baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə saat 04:00 radələrində Mehdi Abbasov küçəsində qeydə alınıb.
SOCAR-a məxsus yanacaq daşıyan yük avtomobili və "KIA" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yanacaqdoldurma məntəqəsinin ərazisinə daxil olub.
İlkin məlumata əsasən, qəza nəticəsində xəsarət alanlar var.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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