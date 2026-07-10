https://news.day.az/azerinews/1847191.html İran bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istəyib - Tramp İran Vaşinqtondan danışıqların davam etdirilməsini istəyib və ABŞ buna razılıq verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" hesabında paylaşım edib. "İran İslam Respublikası bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istəyib.
İran bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istəyib - Tramp
İran Vaşinqtondan danışıqların davam etdirilməsini istəyib və ABŞ buna razılıq verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" hesabında paylaşım edib.
"İran İslam Respublikası bizdən danışıqları davam etdirməyimizi istəyib. Biz buna razılıq vermişik, lakin ABŞ onlara qəti şəkildə atəşkəsin bitdiyini bildirib", - paylaşımda qeyd olunub.
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