https://news.day.az/azerinews/1847570.html Prezident İlham Əliyev: Bakı Təşəbbüs Qrupu ən səmərəli QHT-lərdən biridir ki, müstəmləkəçilik məsələsini qlobal gündəliyə daxil edib Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunda dünyadakı müstəmləkəçilik meyillərindən və Bakı Təşəbbüs Qrupunun bununla bağlı fəaliyyətindən danışıb.
Prezident İlham Əliyev: Bakı Təşəbbüs Qrupu ən səmərəli QHT-lərdən biridir ki, müstəmləkəçilik məsələsini qlobal gündəliyə daxil edib
Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunda dünyadakı müstəmləkəçilik meyillərindən və Bakı Təşəbbüs Qrupunun bununla bağlı fəaliyyətindən danışıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı artıq Azərbaycan hökumətinin Fransanın daxili işlər işlərinə müdaxilədə etməsində ittiham olunur. "Biz hesab edirik ki, insan hüquqları universal məsələdir. Bakı Təşəbbüs Qrupu bəlkə də bu gün ən səmərəli QHT-lərdən biridir ki, bu məsələni (müstəmləkəçiliyi - red.) qlobal gündəliyə daxil edib", - deyə Prezident əlavə edib.
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