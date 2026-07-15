https://news.day.az/azerinews/1848060.html Azərbaycan XİN Türkiyəni təbrik etdi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 15 İyul - Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibətilə Türkiyəyə təbrik ünvanlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Azərbaycan XİN Türkiyəni təbrik etdi
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 15 İyul - Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibətilə Türkiyəyə təbrik ünvanlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir, qəhrəman qazilərə minnətdarlığımızı bildiririk. 15 İyul - Demokratiya və Milli Birlik Gününüz mübarək!", - paylaşımda bildirilib.
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