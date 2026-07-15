Azərbaycan Slovakiyanın mühüm tərəfdaşı və regionlar arasında əsas birləşdirici halqadır - Denisa Sakova
Azərbaycan Slovakiya üçün mühüm tərəfdaş və Avropa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında əsas birləşdirici halqadır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat naziri Denisa Sakova Bakıda keçirilən Azərbaycan-Slovakiya Biznes Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
"Dəyişən geosiyasi şəraitdə dayanıqlı təchizat zəncirləri, səmərəli nəqliyyat dəhlizləri və etibarlı enerji təchizatı strateji prioritetlərə çevrilib. Azərbaycan təkcə etibarlı enerji tərəfdaşı kimi deyil, həm də regionları və bazarları birləşdirən mühüm logistika mərkəzi kimi getdikcə daha böyük rol oynayır", - deyə o bildirib.
Sakovanın sözlərinə görə, energetika iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri olaraq qalır.
O qeyd edib ki, təbii qaz təchizatı mənbələrinin və nəqli marşrutlarının şaxələndirilməsi həm Slovakiya, həm də Avropa üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. O həmçinin Azərbaycanın regionun enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfəni vurğulayıb.
Nazir bildirib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq enerji sektoru ilə məhdudlaşmır. Onun sözlərinə görə, Slovakiya şirkətləri artıq Azərbaycanın modernləşdirilməsi prosesində iştirak edir və Qarabağın bərpasına töhfə vermək imkanını yüksək qiymətləndirirlər.
Sakova qeyd edib ki, Azərbaycanın Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndində həyata keçirilən "Ağıllı kənd" layihəsi Slovakiya texnologiyaları və təcrübəsinin insanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran praktik həllərin tətbiqinə necə imkan yaratdığını nümayiş etdirən parlaq nümunədir.
Onun sözlərinə görə, infrastruktur, rəqəmsallaşma, sənaye istehsalı, su ehtiyatlarının idarə olunması və qabaqcıl texnologiyalar sahələrində də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensial mövcuddur.
Nazir əminliklə ifadə edib ki, biznes forum Azərbaycan və Slovakiya şirkətləri arasında investisiyalar və uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq.
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