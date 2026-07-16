https://news.day.az/azerinews/1848491.html Kəlbəcərdə çayda batan yeniyetmənin meyiti tapıldı Levçay çayının Kəlbəcər rayonu, Çəpli kəndindən keçən hissəsində batan yeniyetmənin meyiti tapılıb. Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Kəlbəcərdə çayda batan yeniyetmənin meyiti tapıldı
Levçay çayının Kəlbəcər rayonu, Çəpli kəndindən keçən hissəsində batan yeniyetmənin meyiti tapılıb.
Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyulun 12-si Levçay çayının Kəlbəcər rayonu, Çəpli kəndindən keçən hissəsində batan 2015-ci il təvəllüdlü Yaqub Zabil oğlu Abutalıbovun meyiti FHN-in xilasediciləri tərəfindən tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Xatırladaq ki, yeniyetmə su götürmək istəyərkən çaya düşüb.
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