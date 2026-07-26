https://news.day.az/azerinews/1850208.html Xiyarı hər gün yemək niyə faydalıdır? Orqanizm üçün əsas üstünlükləri Yay mövsümündə ən çox seçilən tərəvəzlərdən biri olan xiyar yüksək su tərkibi sayəsində bədənin maye ehtiyacının ödənilməsinə kömək edir. Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə isti günlərdə rasiona əlavə edilməsi susuzlaşma riskini azaltmağa dəstək ola bilər.

Xiyarı hər gün yemək niyə faydalıdır? Orqanizm üçün əsas üstünlükləri

Azərbaycanca, 26 июля 2026 05:53 (UTC +04:00) 357
Xiyarı hər gün yemək niyə faydalıdır?

Yay mövsümündə ən çox seçilən tərəvəzlərdən biri olan xiyar yüksək su tərkibi sayəsində bədənin maye ehtiyacının ödənilməsinə kömək edir.

Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə isti günlərdə rasiona əlavə edilməsi susuzlaşma riskini azaltmağa dəstək ola bilər.

Bununla yanaşı, aşağı kalorili olması səbəbindən sağlam qidalanma və çəkiyə nəzarət proqramlarında da tez-tez üstünlük verilən məhsullardandır.

Xiyarın tərkibində olan lif həzm sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləyərək bağırsaqların işləməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Eyni zamanda K və C vitaminləri, eləcə də kalium kimi minerallarla zəngin olması orqanizmin gündəlik qida ehtiyacının bir hissəsini qarşılamağa kömək edir. Kaliumun kifayət qədər qəbulu isə qan təzyiqinin normal səviyyədə saxlanmasına dəstək verən amillərdən biri hesab olunur.

Bundan əlavə, xiyarın tərkibindəki su və antioksidant maddələr dərinin nəm balansının qorunmasına kömək edə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu tərəvəzin gündəlik menyuda yer alması ümumi sağlam qidalanma vərdişlərinin bir hissəsi kimi faydalıdır. Bununla belə, hər bir qidada olduğu kimi, xiyarın da həddindən artıq deyil, balanslı şəkildə istehlak edilməsi daha məqsədəuyğun sayılır.

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