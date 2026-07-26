https://news.day.az/azerinews/1850360.html Meteohəssas insanların diqqətinə! Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, iyulun 27-də Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi fonunda temperaturun aşağı enəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər meteohəssas əhali üçün müsbət amildir.
Meteohəssas insanların diqqətinə!
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, iyulun 27-də Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi fonunda temperaturun aşağı enəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər meteohəssas əhali üçün müsbət amildir.
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