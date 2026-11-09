https://news.day.az/azerinews/1873323.html Şəmkirdə yol qəzasında iki nəfər xəsarət alıb Şəmkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın məlumatına görə, hadisə Şəmkir-Gədəbəy yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub. Qəza zamanı iki nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
Şəmkirdə yol qəzasında iki nəfər xəsarət alıb
Şəmkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
APA-nın məlumatına görə, hadisə Şəmkir-Gədəbəy yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub.
Qəza zamanı iki nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
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