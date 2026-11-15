https://news.day.az/azerinews/1874370.html Gündə 5 fincandan çox qəhvə qadınların sümük sağlamlığına zərər verə bilər Avstraliyanın Flinders Universitetinin alimləri qəhvə və çay istehlakının qadınların sümük sağlamlığına təsirini araşdırıblar. 9704 qadının 10 il ərzində müşahidə edildiyi tədqiqatda gündə 5 fincandan çox qəhvə içənlərdə sümük mineral sıxlığının daha aşağı olduğu müəyyən edilib.

Gündə 5 fincandan çox qəhvə qadınların sümük sağlamlığına zərər verə bilər

Azərbaycanca, 15 ноября 2026 01:24 (UTC +04:00) 97
Gündə 5 fincandan çox qəhvə qadınların sümük sağlamlığına zərər verə bilər

Avstraliyanın Flinders Universitetinin alimləri qəhvə və çay istehlakının qadınların sümük sağlamlığına təsirini araşdırıblar. 9704 qadının 10 il ərzində müşahidə edildiyi tədqiqatda gündə 5 fincandan çox qəhvə içənlərdə sümük mineral sıxlığının daha aşağı olduğu müəyyən edilib. Gündə 2-3 fincan qəhvə qəbul edənlərdə isə ciddi mənfi əlaqə aşkarlanmayıb.

Day.Az xəbər verir ki, araşdırmada çay içən qadınların bud sümüyündə mineral sıxlığının nisbətən yüksək olduğu da üzə çıxıb.

Alimlər bunu çayın tərkibindəki katexin adlı antioksidantlarla əlaqələndirirlər. Qəhvədəki kofein isə kalsiumun mənimsənilməsinə müəyyən qədər mane ola bilər. Xüsusilə menopauzadan sonrakı qadınlarda bu amilə diqqət yetirilməsi tövsiyə olunur.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, araşdırma qəhvənin birbaşa sümük zəifliyinə səbəb olduğunu sübut etmir. Sümük sağlamlığını qorumaq üçün kifayət qədər kalsium və D vitamini qəbul etmək, müntəzəm fiziki aktiv olmaq, siqaretdən uzaq durmaq və spirtli içkiləri məhdudlaşdırmaq vacibdir. Gündə 2-3 fincan qəhvə içənlərin isə yalnız bu araşdırmaya görə həmin vərdişdən imtina etməsinə ehtiyac yoxdur.

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Азербайджан выразил соболезнования ОАЭ в связи с крупным ДТП 13 ноября 16:22 (UTC+04), Политика 1 734
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Полад Бюльбюльоглу о ключевых направлениях культурной политики Азербайджана 13 ноября 15:48 (UTC+04), Культура 771
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