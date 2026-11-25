https://news.day.az/azerinews/1877102.html ABŞ-də polis avtomobilində “Bakılı balası” dinlənilib - VİDEO ABŞ-də yaşayan azərbaycanlı müğənni küçədə maraqlı mənzərə ilə qarşılaşıb. O, polis avtomobilində olan əməkdaşın Xalq artisti Eyyub Yaqubovun ifasında "Bakılı balası" mahnısını dinlədiyini görüb.
ABŞ-də polis avtomobilində “Bakılı balası” dinlənilib - VİDEO
ABŞ-də yaşayan azərbaycanlı müğənni küçədə maraqlı mənzərə ilə qarşılaşıb. O, polis avtomobilində olan əməkdaşın Xalq artisti Eyyub Yaqubovun ifasında "Bakılı balası" mahnısını dinlədiyini görüb.
Day.Az xəbər verir ki, 2013-cü ildə "Avroviziya" mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Fərid Məmmədov həmin anı sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
Paylaşım sosial şəbəkə istifadəçilərinin marağına səbəb olub.
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