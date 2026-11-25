https://news.day.az/azerinews/1877137.html Bərdədə su çuxurunda qadın meyiti aşkarlandı Bərdə rayonunda qadın meyiti aşkarlanıb. Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Saatlı kəndində qeydə alınıb. Yevlax rayon sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Nigar Məmmədovanın meyiti su çuxurunda aşkar edilib. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub.
Bərdədə su çuxurunda qadın meyiti aşkarlandı
Bərdə rayonunda qadın meyiti aşkarlanıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Saatlı kəndində qeydə alınıb.
Yevlax rayon sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Nigar Məmmədovanın meyiti su çuxurunda aşkar edilib.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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