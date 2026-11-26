https://news.day.az/azerinews/1877333.html Xırdalan və Masazırın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Noyabrın 27-də Xırdalan və Masazırın bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Xırdalan və Masazırın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Noyabrın 27-də Xırdalan və Masazırın bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sabah saat 09:00-dan Xırdalan şəhərinin bir hissəsində, Kənd Xırdalanda və Masazır qəsəbəsinin Cantəpə yaşayış ərazisində qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Fasilə "Qaz İxrac" İdarəsinin aparacağı təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədardır. Qaz təchizatı işlər başa çatdıqdan sonra bərpa olunacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре