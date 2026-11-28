Pul sevgidə də rol oynayır: kişilər və qadınlar arasında kəskin fərq - SORĞU
Son onilliklərdə cəmiyyətdə baş verən dərin iqtisadi və sosial transformasiyalar gender fərqlərinə və cinslərin müəyyən yanaşmalarına ciddi təsir göstərməyib. Bu fərqlərdən biri də romantik münasibət qurulan şəxsin gəliri ilə bağlı gözləntilərdir.
Day.Az xəbər verir ki, ABŞ-ın Keeper tanışlıq tətbiqinin keçirdiyi son sorğunun nəticələrinə görə, qadınlar özlərindən daha az qazanan şəxslə münasibət qurmağı kişilərlə müqayisədə dəfələrlə az hallarda nəzərdən keçirirlər.
Kişilərin 55,7 faizi, qadınların isə cəmi 10,6 faizi özlərindən daha az gəlir əldə edən şəxslə münasibət qurmaq ehtimalını nəzərdən keçirə biləcəklərini bildiriblər. Potensial tərəfdaşın gəliri xeyli aşağı olduqda isə bu göstərici kişilər arasında 32,5 faizə, qadınlar arasında isə 2,7 faizə enir.
Məqalədə qadınların bu gözləntilərinin təkamül səbəbləri ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Bunlara hamiləlik və uşağın ana südü ilə qidalandırılması dövründə qadının iqtisadi baxımdan daha həssas vəziyyətdə olması, eləcə də kişinin maddi durumunun onun intellektual və sosial bacarıqlarının, dolayısıyla genetik rəqabət qabiliyyətinin göstəricisi kimi qəbul edilməsi aid edilir.
Məqalədə vurğulanır ki, bu yanaşma əmək bazarındakı mövcud reallıqlarla getdikcə daha çox ziddiyyət təşkil edir.
Müəllifin fikrincə, genderlər arasında əməkhaqqı və gəlir bərabərliyinin təmin edilməsi ilə heteroseksual cütlüklərdə kişilərin qadınlardan daha çox qazanması gözləntisini eyni vaxtda uzlaşdırmaq mümkün deyil. Bu səbəbdən yüksək nikah göstəricilərinə və münasibətlərin davamlılığına nail olmaq çətinləşir.
Məqalədə qeyd olunur ki, artıq bir sıra tədqiqatlarda kişilərin gəlirlərinin artmasının uşaq dünyaya gətirmə ehtimalını yüksəltdiyi, qadınların gəlirlərinin analoji artımının isə əksinə, yeni uşağın doğulması ehtimalını azaltdığı göstərilib.
Redaksiya qeydi: Mətnin son hissəsindəki fikirlər müəllifin ümumiləşdirməsi və şərhidir. Xəbər kimi təqdim ediləcəksə, bunu araşdırmaların birmənalı elmi nəticəsi kimi deyil, məqalənin irəli sürdüyü iddia kimi vermək daha düzgündür.
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