Азербайджанские таможенники изъяли более полутонны героина
24 мая 2018 14:38 106
Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили и изъяли на границе с Ираном 515 кг героина.
Как сообщили АПА в Госкомтаможни, героин был обнаружен и изъят при осмотре прицепа автомобиля, приехавшего из Ирана, передает Day.Az.
По факту ведется расследование.
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