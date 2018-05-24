Азербайджанские таможенники изъяли более полутонны героина

Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили и изъяли на границе с Ираном 515 кг героина.

Как сообщили АПА в Госкомтаможни, героин был обнаружен и изъят при осмотре прицепа автомобиля, приехавшего из Ирана, передает Day.Az.

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook