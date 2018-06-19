Заслуженный артист Азербайджана выступит на Международном фестивале "Мариинский"

Заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров в составе балетной труппы Мариинского театра выступит на третьем Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский". Фестиваль пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа 2018 года на Приморской сцене Мариинского театра. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Приморской сцены театраю, передает Day.Az.

В этом году среди участников фестиваля - прославленные танцовщики с мировыми именами и молодые талантливые исполнители. В афише представлены балеты разных эпох: "Дон Кихот", "Времена года", "Золушка". Фестиваль откроют показы балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса - 24 и 25 июля. Тимур Аскеров выступит 25 июля, он исполнит партию Базиля.

Тимур Аскеров - заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра. Родился в Баку (Азербайджан). Окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступает в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко.

С 2011 года - в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год). С труппой Мариинского театра гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.

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