7 июля на проходившем в Баку заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Включение в Список ЮНЕСКО исторического центра Шеки с Дворцом шекинских ханов имеет большое значение как для развития туристического потенциала Азербайджана, так и с точки зрения роста имиджа и популярности нашей страны", - сказал в беседе с Daу.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Шекинский дворец, по его мнению, уникален по своей архитектуре, стилистике, орнаментам. Это традиционная азербайджанская стилистика, имевшая распространение в соседних регионах. В залах дворца изображены воины, битвы, завоевательные походы, а внесший облик воинов отражает ту национальную одежду, которая присуща азербайджанской традиции. Это и чуха (так называемая черкеска), и папаха. Как подчеркнул историк, чуха была изображена в росписях шекинского дворца еще до того, как стала известна среди других народов Кавказа как "черкеска". В Азербайджане эта деталь одежды существовала еще в 16-м веке, а после прихода царской России в регион стала распространяться среди других кавказских народов.

"В росписях и архитектуре шекинского дворца много знаков, символов, и то, что дворец включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорит о том, что данная организация очень четко понимает важность этого объекта культурного наследия для всего человечества. Но хотел бы отметить и то, что насколько велик вклад ЮНЕСКО в различные проекты в Азербайджане, настолько и наша страна поддерживает знаковые, важные проекты ЮНЕСКО по сохранению исторического и архитектурного наследия в разных странах", - сказал Ризван Гусейнов.

Наш собеседник отметил, что исторический центр Шеки с Ханским дворцом стал третьим объектом в этом Списке. Ранее в него были включены Гобустанский парк петроглифов и Ичеришехер с Девичьей башней.

Что интересно, Армения до включения туда Шеки была представлена в Списке ЮНЕСКО большим числом номинаций - тремя. Но характерно, что все это - церкви, заметил Гусейнов. Это, по его мнению, еще раз доказывает, что армяне - это общность, возникшая из религиозной составляющей и не имеющая выраженной этнической окраски. То есть армянами являются представители разных народов, принявшие григорианство. Поэтому Армении нечего представить, кроме церквей. Достаточно просмотреть туристические материалы по этой стране, чтобы в этом убедиться. На фотографиях будут только церкви, сказал азербайджанский историк.

"У этой страны нет исторических памятников, ей нечего представить ЮНЕСКО кроме церквей. Но и тут все не просто. Напомню, как несколько лет назад Армения попыталась предложить ЮНЕСКО в качестве армянского наследия расположенный на оккупированных территориях Азербайджана древний Гандзасарский албанский храм. Однако эксперты ЮНЕСКО, приехав для обозрения памятника, были неприятно удивлены, обнаружив, что он армянизирован, переделан и по сути является новоделом. По этой причине он не был внесен даже в предварительный список", - отметил Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева

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