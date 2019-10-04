В Центре Гейдара Алиева с 30 сентября по 3 октября прошел IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт", который стал одним из ярких событий культурной жизни столицы и мировой литературной общественности, сообщает Trend, передает Day.Az.

Фестиваль прошел под эгидой программы "Года языков коренных народов", объявленного ООН в 2019 году и в честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Организатор - Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт". Соорганизатор фестиваля в Азербайджане - Фонд Гейдара Алиева. Фестиваль прошел при поддержке Международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии", Министерства культуры Азербайджана, Союза писателей Азербайджана, Бакинского книжного центра, Литературного проекта SÖZ, Министерства культуры России, Союза писателей России, Интернационального и Евразийского союза писателей, Фонда "Русский мир".

Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт" - один из крупнейших и престижных в мире. Он охватывает 98 стран и пять миллиардов населения. Цель фестиваля - укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого международного литературного пространства. Среди задач фестиваля - объединение литературного фестивального движения в Евразии, расширение профессионального общения, обмен опытом организации литературных форумов и фестивалей, пропаганда чтения и литературного творчества, формирование читательской культуры, содействие взаимообогащению писателей и читателей на общих для всех народов духовно-нравственных ценностях, открытие новых молодых авторов, повышение престижа литературы и авторитета современного писателя в обществе, содействие в продвижении и взаимообмене литературных изданий региональных и малотиражных издательств.

Победителем фестиваля 2018 года в Сочи стал представитель Азербайджана Варис Йолчуев, что, по правилам проекта, дало право проведения следующего мероприятия в стране-победителе. Победителями предыдущих лет становились Олжас Сулейменов (2016) и Константин Кедров-Челищев (2017).

В нынешнем фестивале в Баку приняли участие 150 писателей из 52 стран Евразийского континента, США и Австралии. Азербайджан как страну-хозяйку представили 30 писателей. В оргкомитет вошли - президент Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт" Маргарита Аль, первый заместитель генерального секретаря, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, сопредседатели Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Хадаа Сендоо, Александр Раткевич, Владимир Делба, Варис Йолчуев, Виктор Клыков, зампредседателя Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Андрей Александер, директор Фонда содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт" Анвар Альмухаметов, координаторы по Азербайджану Нигяр Гасанзаде, Гюнель Рзаева и Алибала Магеррамзаде. Среди международных спикеров - Олжас Сулейменов (Казахстан), Константин Кедров-Челищев (Россия), Марсель Салимов (Россия), Кшиштоф Шатрафски (Польша), Идо Нетаньяху (Израиль). Среди азербайджанских спикеров - Анар Рзаев, Эльчин Эфендиев, Кямал Абдулла, Рамиз Фаталиев, Низами Джафаров, Чингиз Абдуллаев, Афаг Масуд, Эльмира Ахундова, Рамиз Ровшан.

Среди гостей и участников были такие именитые литераторы как Николай Шамсутдинов (Россия), Мартин Динков (Франция), Селим Азимович (США), Массимо Маурицио (Италия), Сергей Клик (Австрия), Татьяна Бонч-Осмоловская (Австралия), Серхат Кабаклы (Турция), Акифуми Такеда (Япония), Борис Гольдберг (Чехия), Арон Гаал (Венгрия), Нина Гейде (Дания), Данило Йоканович (Сербия), Валери Крупка (Словакия), Ольга Сванберг (Финляндия), Слободан Вуканович (Черногория), Александр Александер (Германия), авторитетные лица Нобелевской комиссии, международного PEN-клуба и Гильдии писателей.

Программа фестиваля включала пленарные заседания, литературные форумы, художественно - публицистические вечера, творческие встречи, различные мероприятия по восточной поэзии, классике и современному искусству и другие мероприятия. Был проведен конкурс эссе и стихотворений "Почему я полюбил Азербайджан" для зарубежных писателей.

В заключительный день прошла церемония награждения победителей 2019 года. Гости прошли по красной дорожке была представлена концертная программа. Победителями в различных номинациях были объявлены Паоло Руффилли (Италия), Ричард Беренгартен (Великобритания), Радомир Андрич (Сербия), Гамид Ларби (Франция), Борис Евсеев (Россия), Евгений Попов (Россия), Фернандо Рендон (Колумбия), Мариже Лагелаар (Нидерланды), Сахиб Мамедов (Азербайджан). А лауреатом (золотая медаль) был признан турецкий писатель Тугрул Танйол. Его книга будут издана в серии "Золотой ЛиФФт". Таким образом, по правилам проекта, следующий V Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт-2020" пройдёт в стране лауреата - Турции.

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