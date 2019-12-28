Во Дворце Гейдара Алиева прошла фотовыставка фоторепортера газеты "Mədəniyyət" (Культура) Орхана Азимова, на которой представлены кадры из разрушенного войной Алеппо (Халеб) и мавзолей великого Насими, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было посвящено 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

Несмотря на большие трудности, фотографу удалось посетить мавзолей Насими и сфотографировать его. Подготовленный Орханом Азимовым фоторепортаж из туманного, хмурого, а иногда и солнечного Алеппо является утешением для тех, кто восхищен духом жившего на чужбине Имадеддина Насими и обеспокоен судьбой мавзолея поэта.

Как известно, уроженец Шамахы - Имадеддин Насими во время пропаганды идей хуруфизма в Сирии, был арестован в городе Алеппо. Из-за обвинений, выдвинутых духовенством, Насими был обвинен в ереси и приговорён к смертной казни, приняв мученическую смерть. Поэт был похоронен в квартале Аль-Ферафийе города Халебе (Алеппо), на общем кладбище. Потомки Насими были похоронены там же.

Посетивший выставку министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев высоко оценил работы Орхана Азимова.

"Глядя на работы Орхана Азимова, можно наглядно увидеть, как конфликты и войны влияют на историческое наследие человечества. Представленная экспозиция - это подвиг самого фотографа, который добился поставленной цели, и на протяжении всего этапа реализации проекта министерство поддерживало его. С другой стороны, отмечу высокий художественный уровень фотографий показанной трагедии", - отметил министр.

В интервью Trend Орхан Азимов поделился впечатлениями о поездке, которая была организована с 28 ноября по 3 декабря при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

- Почему решили посетить Сирию в столь тяжелое и опасное для этой страны время? Ведь был большой риск...

- Посетить Алеппо и мавзолей Насими было моей инициативой, которой хотел внести свою лепту в 650-летие великого поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане. Алеппо, или, как его называют сирийцы, Халеб - один из крупных древнейших городов мира, который был заселен еще к VI веке до нашей эры. Он был одним из самых крупных городов восточной части Средиземного моря и на протяжении многих веков Сирии. Это был один из главных центров торговли, так как был расположен на Великом шёлковом пути, городом военного искусства и архитектурных памятников, одним из древних культурных центров Ближнего Востока. Еще в 1986 году Старый город Алеппо был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2006 году город был объявлен Столицей исламской культуры. До войны здесь проживало более двух миллионов людей. С большим трудом получил визу в Сирию и поехал. Еще до визита в Алеппо, посредством интернета посмотрел фотографии города, но когда приехал туда - просто ужаснулся. Все вокруг было разрушено и не только инфраструктура города, но и уникальные исторические памятники. Большую помощь там оказали представители Министерства туризма Сирии и властей региона, создали все условия для безопасной работы.

- А что почувствовали, когда увидели мавзолей Насими...

- Творческое наследие Насими дорого для каждого азербайджанца и занимает одно из главных мест в культурной сокровищнице мировой цивилизации. Образ Насими, его трагическая судьба во имя высоких человеческих ценностей - любви, милосердия и гуманизма, бесценно как по своей сути, так и художественному наследию.

До визита в Сирию по интернету я также посмотрел фото мавзолея Насими и фото художника Вугара Мурадова, которые были сделаны им в Алеппо в 2006 году. Окруженный трехметровым забором мавзолей расположен на улице, носящей имя поэта - Аль-Насими. К стене сооружения прикреплена табличка, на которой написано "Храм Насими" на арабском языке.

Но реальность была далека от увиденного. Например, раньше в мавзолее были написаны бейты из газелей Насими, но там их не увидел. Руины вокруг памятника напоминают об ужасах войны. Хорошо хоть в отличие от других памятников комплекс не так сильно пострадал, но сам мавзолей и могилы вокруг него покрыты трещинами, которые являются следствием ракетных ударов по близлежащим районам.

Начатые еще до войны работы по реконструкции мавзолея и окружающих его стен остались незавершенными. Сейчас там проводятся небольшие работы, но в будущем обещали сделать еще больше. После прекращения военных действий в некоторых районах Алеппо были начаты восстановительные работы, введены в эксплуатацию ряд объектов. Пережившее войну население, которое испытывает серьезные лишения, надеется на лучшее будущее. Алеппо сильно пострадал в ходе военных действий, фактически полностью разрушен, многие местные достопримечательности получили серьёзные повреждения или уничтожены, музеи и библиотеки разграблены. В июле этого года был восстановлен центральный городской рынок "Аль-Сактыя", входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжается восстановление жилья и инфраструктуры города, ряда промышленных производств. Но на восстановление уйдут годы...

- Посетивший в этом году Фестиваль Насими потомок Насими - Башар Насими в интервью Trend выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за приглашение в Азербайджан, на родину своего прадеда, и организацию международного проекта. Он сказал: "Мы очень хотим, чтобы прах Имадеддина Насими был погребен на своей Родине. Мы надеемся, что достигнем этой мечты". Как вы к этому относитесь?

- Я тоже этого очень хочу, а пока этот мавзолей является олицетворением истории Азербайджана в Сирии, и приезжающие туда из-за рубежа люди знают об этом и чтят память великого азербайджанского поэта и философа.