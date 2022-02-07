В Баку издан каталог о Муслиме Магомаеве

Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) издал каталог в память о великом композиторе Муслиме Магомаеве-старшем (1885-1937 годы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Каталог "Муслим Магомаев" состоит из двух основных частей - "Жизненный путь композитора" и "Творчество композитора".

В первой части посредством фотографий и документов представлена информация о семье, образовании, педагогической деятельности Муслима Магомаева, его выступлениях в качестве солиста-скрипача в профессиональном оперном оркестре, дирижёрской деятельности в этом оркестре в течение 25 лет, его большом организаторском опыте и умении руководить оперной труппой. 14 личных предметов, принадлежащих композитору, которые хранятся в музее, представлены вниманию читателя в первом разделе каталога.

В разделе "Творчество композитора" рассказывается о сценических произведениях "Шах Исмаил" и "Наргиз", симфонических и вокальных произведениях Магомаева. Фотографии, афиши, программы и газетные статьи информируют о музыкальном оформлении композитором фильмов и спектаклей.

В каталоге представлена подробная информация о 201 экспонате, касающемся непосредственно Муслима Магомаева-старшего и хранящемся в Фонде подарков и памятных вещей, Фонде документальных источников и Фонде фотонегативов музея.

Муслим Магомаев-старший - один из основоположников азербайджанской классической музыки, его именем названа Азербайджанская государственная академическая филармония. Он является дедом легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.