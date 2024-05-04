В Бакинском книжном центре представлен художественный альбом "Азим Азимзаде"

В Бакинском книжном центре состоялась презентация художественного альбома "Азим Азимзаде", изданного Азербайджанским национальным музеем искусств, сообщает Day.Az.

В презентации приняли участие известные деятели культуры и искусства Азербайджана, зарубежные гости. Книга посвящена богатому творчеству выдающегося художника, основоположника азербайджанской сатирической графики Азима Азимзаде. В альбом "Азим Азимзаде" вошли работы, охватившие все периоды творчества мастера, его деятельность в периодической печати, театре, большое количество ранее неопубликованных произведений. Редактор и автор издания - заслуженный деятель искусств, профессор Азербайджанской государственной академии художеств Чингиз Фарзалиев.

Приветствуя гостей, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева поблагодарила всех, кто оказал содействие в издании книги.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народный художник Омар Эльдаров, директор Института архитектуры и искусства НАНА Эртегин Саламзаде, директор Национальной художественной галереи Узбекистана Камола Акилова, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов, директор Национального художественного музея Азербайджана Ширин Меликова и другие выступившие рассказали о большой роли Азима Азимзаде в развитии азербайджанского изобразительного искусства, его любви к своей стране и народу. Было отмечено, что гениальный и самобытный художник создал богатую галерею колоритных персонажей.

Гостям была представлена музыкальная программа с участием народного артиста, композитора Сиявуша Керими, заслуженных артистов Анара Шушалы и Эмиля Афрасияба.

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