Вюсал Гасымлы: Частный сектор превращается в локомотив экономики Азербайджана
Частный сектор постепенно превращается в локомотив экономики Азербайджана, сказал в субботу журналистам исполнительный директор Центра экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, частный сектор сыграл большую роль в увеличении ненефтяного экспорта.
"В прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 35 процентов. В этом большая роль частного сектора, так как на его долю пришлись 70 процентов ненефтяного экспорта", - сказал Гасымлы.
Гасымлы отметил заметную роль частного сектора в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана.
"Сегодня в экономике страны появились новые точки роста - ненефтяная промышленность, туризм, транспорт и логистика, сельское хозяйство. В развитии данных сфер также большую роль играет частный сектор. Как результат сфера туризма выросла на треть, в сельском хозяйстве идет развитие традиционных для Азербайджана, но забытых в советский период направлений, в ненефтяной промышленности Азербайджан вновь началось развитие сталелитейной сферы, машиностроения и других направлений", - отметил Гасымлы.
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