Допкапитализация банковского сектора Азербайджана превысила 300 млн манатов
Продолжительное развитие экономики Азербайджана обусловило оживление и в финансово-банковской системе, сказал во вторник исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Согласно данным на конец апреля 2018 года объем активов банковского сектора Азербайджана остался стабильным, продолжительный тренд сокращения кредитного портфеля банков остановился и даже вырос, пусть и незначительно - на 0,8 процента или 85 миллионов манатов. Долларизация кредитного портфеля сократилась с 41,3 процента до 39,6 процента, доля ликвидных активов составила 22 процента от общего объема, а внешний долг сектора сократился на 40 процентов. За первые четыре месяца вливания капитала в банки составили 313 миллионов манатов", - сказал Гасымлы.
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