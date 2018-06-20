К трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум допустят частный бизнес - ПОДРОБНОСТИ

Частный сектор Турции может получить доступ к транспортировке азербайджанского газа через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (SCР). Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Прием азербайджанского газа в Турции в настоящее время осуществляется трубопроводной компанией Botas.

Сообщается, что частный сектор сможет осуществлять поставки азербайджанского газа через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум уже с 2021 года.

В BOTAS на официальном уровне не опровергли и не подтвердили эту информацию.

В настоящее время Турция импортирует газ из Ирана, России и Азербайджана. Кроме того, Анкара подписала соглашения с Алжиром и Нигерией на поставку 4,4 миллиарда и 1,2 миллиарда кубометров сжиженного газа в год соответственно.



Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Передача транзита газа Botas частному сектору связана с планами турецкой компании по TANAP, где долевое участие Botas составляет 30 процентов.

Долевое распределение других акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, BP - 12 процентов.

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