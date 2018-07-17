Вюсал Гасымлы о реализации "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики

Государственные структуры в Азербайджане реализовали 92 процента мер, отраженных в "Стратегической дорожной карте по перспективам развития национальной экономики".

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, представляя итоги мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных на 2017 год в "дорожной" карте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его мнению, это очень высокий показатель.

Гасымлы отметил, что по 2017 году уровень реализации мер составляет 86 процентов, 12 процентов мер были исполнены частично, а два процента - не реализованы.

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