Coca Cola намерена расширить деятельность в Азербайджане

Компания Coca Cola инвестировала в экономику Азербайджана по состоянию на конец 2017 года 150 миллионов долларов, сказал в пятницу журналистам в Баку менеджер компании Coca Cola по Кавказскому региону Адриан Чернаутан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, общий объем отчислений компании в госбюджет страны в виде налогов составляет порядка 250 миллионов долларов.

"Если сравнивать потенциал стран региона, то он очень высок. Они имеют больший потенциал развития, нежели европейские страны. Компания Coca Cola осуществляет свою деятельность примерно в 200 странах мира, и мы думаем, что у нас имеется большой потенциал для развития своей деятельности на рынке Азербайджана", - сказал региональный менеджер.

В Азербайджане, по его словам, компания представлена с 1994 года. В 1996 году в Азербайджане был задействован завод. В настоящее время на производственных мощностях компании в Азербайджане работают примерно 300 человек. "Однако в целом, косвенно мы обеспечиваем работой примерно три тысячи человек", - сказал Чернаутан.

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