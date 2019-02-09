Сколько выделит Азербайджан на повышение зарплат? - ЦИФРЫ

На увеличение минимальной зарплаты в Азербайджане в 2019 году из госбюджета будет направлено 335 миллионов манатов, сказал журналистам в субботу исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гасымлы, в последующие годы данная цифра будет увеличена до 400 миллионов манатов.

"Повышение минимальной зарплаты охватит 600 тысяч человек, из которых 450 тысяч работают в госсекторе. 270 миллионов манатов будут направлены на повышение зарплат госслужащих, остальная часть - на обеспечение страховых и налоговых выплат. Зарплата госслужащих вырастет примерно на 30 процентов, а зарплата в частном секторе увеличится на 20 процентов. Таким образом, уровень средней зарплаты по стране вырастет на 10 процентов", - сказал Гасымлы.

С первого марта текущего года минимальная зарплата, как сказал Гасымлы, будет повышена на 38,5 процента (с 130 до 180 манатов).

За последние 15 лет средняя зарплата в стране выросла в семь раз, а минимальная - в 6,5 раза.