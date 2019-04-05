В 2019 году, как и в прошлом году, Азербайджан войдет в десятку стран-реформаторов рейтинга Doing Business.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Гасымлы отметил, что презентация Платформы диалога позволит перейти на новую ступень сотрудничества между государственным и частным секторами.

По его словам, переход на цифровое управление целесообразен с точки зрения привлечения дополнительных дивидендов в государственный и частный секторы.

"Параллельно это позволяет экономить время в процессе изучения и анализа возможностей частного сектора. Таким образом, мы сможем уделять еще больше внимания важным вопросам в сфере бизнеса и управления. При этом мы намерены использовать опыт международных структур в вопросе построения платформы диалога между государственным и частным бизнесом. В то же время перенятие опыта международных организаций позитивно отражается и на проведении институциональных реформ в сфере бизнеса", - сказал Гасымлы.

По его мнению, на сегодня удалось поднять диалог между государственным и частным секторами на самый высокий уровень, что полностью соответствует поставленным целям и задачам.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие, посвященное презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

В мероприятии принимают участие главный советник Службы Помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Вюсал Шихалиев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра по налогам Илькин Велиев, заместитель министра энергетики Самир Велиев и другие официальные лица.

Участники мероприятия обсуждают экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.