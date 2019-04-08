В ближайшее время в Азербайджане начнет работать портал, посвященный импортазамещению и поддержанию местного производства.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между с SOCAR.

По словам Гасымлы, предложение создать такой портал поступило от SOCAR.

"Мы очень рады этому предложению и охотно согласились поддержать и участвовать в проекте", - сказал он.

Меморандум предусматривает создание в Азербайджане нового портала по импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса. SOCAR на новом портале будет размещать запросы на товары, оборудование и услуги, необходимые компании. Благодаря порталу, представители малого и среднего бизнеса смогут участвовать в тендерах, которые раньше были доступны лишь крупным компаниям. Порталом будет управлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.