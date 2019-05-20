Модель экономического развития в Республике Корея является образцом для решения проблем, возникающих во время экономических кризисов, и этот опыт поможет Азербайджану в решении различных экономических вопросов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на международной конференции на тему "Решение проблемных кредитов: опыт Азербайджана и Республики Корея", организованной Центром экономических реформ и коммуникаций и посольством Республики Корея в Азербайджане совместно с Корейским институтом развития.

Причину столь интенсивного развития корейской экономики исполнительный директор Центра видит в первую очередь в сфере образования. "Наука и образование являются важными факторами в экономическом развитии", - сказал Гасымлы. Исполнительный директор Центра также отметил, что Азербайджан, в свою очередь, уделяет внимание человеческому капиталу, что является залогом успешного развития экономики в стране.

Гасымлы отметил, что на данном этапе интенсивного развития Азербайджану крайне важен обмен опыта с развитыми странами, в частности, с Республикой Корея, которая входит в "большую двадцатку".

Гасымлы отметил, что решение вопроса по проблемным кредитам усилит развитие банковского сектора в рамках экономических реформ.