Межгосударственное соглашение, предусматривающее прокладку фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном по проекту "Транскаспийская магистраль", который реализуется с участием магистрального интернет-провайдера "AzerTelecom", соединяющего Азербайджан с международной интернет-сетью, утверждено правительством Республики Казахстан.

Соглашение, подписанное 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном "Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан" в начале апреля этого года, было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. А 17 мая этого же года данное соглашение было утверждено и со стороны правительства Казахстана.

Согласно документу, прокладка Транскаспийской магистрали будет осуществляться с азербайджанской стороны компанией "AzerTelecom", являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны - "Bakcell", а с казахстанской стороны - телекоммуникационными операторами этой страны "Transtelecom" и "KazTransCom". С целью строительства Транскаспийской магистрали общая протяженность которой составит 380-400 км, между телекоммуникационными операторами двух стран создан Консорциум, учреждена Совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для строительства.

Проект "Транскаспийская магистраль", осуществляемая в рамках программы "Azerbaijan Digital HUB" компании "AzerTelecom", предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой Щелковый Путь) между Европой и Азией. Целью данного проекта является создание цифрового коридора с Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящего через Азербайджан и Казахстан, и тем самым транзит интернет-трафика в Среднюю Азию и Китай.

Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль, реализуемая в рамках программы "Digital HUB", будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов. Реализация проекта также внесет свой вклад в проект "Belt and Road Initiative" (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта "Belt and Road Initiative"

"AzerTelecom" - один из самых крупных телекоммуникационных операторов Азербайджана и Южно-Кавказского региона в целом и является дочерней компанией "Bakcell" - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу "Azerbaijan Digital HUB" для превращения Азербайджана в Цифровой Центр Региона наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным центром региона. Цель программы "Digital HUB" - превратить страну в Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.