Генеральный директор магистрального интернет провайдера, связывающего Азербайджан с международной интернет-сетью, компании "AzerTelecom", Фуад Аллахвердиев выступил на тему: "Процессы цифровизации в Азербайджане и вклад программы "Azerbaijan Digital HUB" в данные процессы" на Азербайджано-Швейцарском бизнес-форуме, проходившем в Цюрихе (Швейцария).

Фуад Аллахвердиев отметил, что процессы цифровизации в Азербайджане стремительно протекают в контексте четвертой промышленной революции, и главой республики, Президентом Ильхамом Алиевым были приняты различные государственные программы, изданы распоряжения и указы в направлении устойчивого развития сектора ИКТ.

Он проинформировал о программе "Azerbaijan Digital HUB", реализуемой компанией "AzerTelecom" и отметил, что данная программа внесет значительный вклад в развитие ИКТ, телекоммуникационного сектора и цифровизации страны. Фуад Аллахвердиев подчеркнул, что реализация программы "Digital HUB" направлена на строительство устойчивой инфраструктуры внутри страны, создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией (Цифровой Шелковый Путь), строительство Транскаспийской магистрали, строительство регионального DATA-центра в нашей стране и превращение Азербайджана в региональный цифровой центр для Кавказа, СНГ, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, а также на формирование цифровой экосистемы.

Было отмечено, что программа "Digital HUB" послужит основой для установления сотрудничества между странами Европы и Азии, сотрудничества телекоммуникационных и контент-операторов разных стран двух континентов, а также для дальнейшего расширения бизнес-связей. Азербайджан станет центральной страной в этих процессах, и создание цифрового телекоммуникационного коридора в рамках программы будет способствовать ускорению процессов цифровизации во многих странах.

Азербайджано-Швейцарский бизнес-форум состоялся 27-го июня в Цюрихе и был организован посольством Азербайджана в Швейцарии и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане при поддержке министерства экономики.

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