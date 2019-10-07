Берлин считает, что "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, очень важен для диверсифицированного энергоснабжения Германии и Европейского Союза.

Об этом сказал Trend государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайсс.

Азербайджан будет ключевым поставщиком газа по "Южному газовому коридору" и, следовательно, играет критическую роль в успешности этого проекта, отметил он.

"Впервые в истории "Южный газовый коридор" предоставит странам Европейского Союза прямой доступ к газу из Каспийского региона. Это также означает, что роль Азербайджана, как поставщика газа и транзитной страны для Европы, также возрастет. И Азербайджан выиграет от выхода на новый рынок сбыта ", - добавил Барайсс.

Он добавил, что Азербайджан является не только важнейшим экономическим партнером Германии на Южном Кавказе, но и важным партнером в усилиях Германии по укреплению своей энергетической безопасности.

"Объем двусторонней торговли в 2018 году составил чуть менее двух миллиардов евро. В 2018 году Азербайджан экспортировал в Германию более трех миллионов тонн сырой нефти, тем самым став восьмым по значимости поставщиком нефти в страну. Германия стремится к дальнейшему расширению этих отношений на принципах доверительного сотрудничества и верховенства закона", - сказал Барейсс.

Он отметил, что по данным немецкого Бундесбанка, в 2017 году объем инвестиций немецких компаний в Азербайджане составил 111 миллионов евро.

"Более свежие данные пока отсутствуют. Мы хотим увеличить эти цифры на благо обеих стран путем развития двусторонних отношений", - сказал Барейсс.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. Эти поставки в ограниченном объеме начались летом 2018 года.

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