Социальный проект Nar стал победителем престижного международного конкурса (R)
Отличающийся реализацией социально значимых проектов Nar добился большого успеха, став первой компанией, получившей награду, представляя Азербайджан на конкурсе мирового значения. Таким образом, в Eventiada IPRA Golden World Awards 2019, проведенной 12 ноября в столице России - Москве, проект Nar - "Школа Обучения" стал победителем в номинации "Лучший проект в области КСО". Отметим, что в борьбе за победу в номинации принимали участие проекты таких влиятельных компаний как "Nestle" и "Volkswagen".
"Будучи клиентонаправленным мобильным оператором, основой нашей КСО стратегии является создание ценности для общества и в прямом смысле слова быть причиной позитивных изменений в жизни людей. Реализацией проекта "Школа Обучения" мы помогаем людям с нарушениями слуха приобрести профессию и интегрироваться в общество. Я рад, что проект успешно выполнил свою миссию и впервые компания представляющая Азербайджан на такой влиятельной платформе была высоко оценена", - заявил Азиз Ахундов, глава департамента Связи с Общественностью Nar.
Конкурс оценивает лучшие коммуникационные проекты, отвечающие высоким стандартам качества, отличающиеся инновативным подходом, качеством планирования и реализации. В этом году за первенство боролись проекты государственных и общественных организаций, а также частных компаний в сфере Связи с Общественностью из 13 стран: России, СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии. Нужно отметить что, все проекты оцениваются Советом Экспертов. В Совет входят PR профессионалы международных компаний, влиятельных университетов и государственных организаций.
Заметим, что это не первый успех, достигнутый постоянно развивающейся КСО стратегии Nar. Так, в 2014 году на традиционном фестивале "Cannes Lions" во Франции, проект "Nar Донор" удостоился награды "Серебрянный Лев" (Silver Lion). Для того, чтобы получить подробную информацию о других социальных проектах мобильного оператора, посетите страницу nar.az. Информацию о "Eventiada IPRA Golden World Awards" (Награда Золотого Мира Международной Ассоциации по Связи с Общественностью) можно получить здесь.
Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar"), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка "Nar" была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью."Nar" - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети "Nar" охватывает 97,7% населения страны и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.
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