Отличающийся реализацией социально значимых проектов Nar добился большого успеха, став первой компанией, получившей награду, представляя Азербайджан на конкурсе мирового значения. Таким образом, в Eventiada IPRA Golden World Awards 2019, проведенной 12 ноября в столице России - Москве, проект Nar - "Школа Обучения" стал победителем в номинации "Лучший проект в области КСО". Отметим, что в борьбе за победу в номинации принимали участие проекты таких влиятельных компаний как "Nestle" и "Volkswagen".

"Будучи клиентонаправленным мобильным оператором, основой нашей КСО стратегии является создание ценности для общества и в прямом смысле слова быть причиной позитивных изменений в жизни людей. Реализацией проекта "Школа Обучения" мы помогаем людям с нарушениями слуха приобрести профессию и интегрироваться в общество. Я рад, что проект успешно выполнил свою миссию и впервые компания представляющая Азербайджан на такой влиятельной платформе была высоко оценена", - заявил Азиз Ахундов, глава департамента Связи с Общественностью Nar.

Конкурс оценивает лучшие коммуникационные проекты, отвечающие высоким стандартам качества, отличающиеся инновативным подходом, качеством планирования и реализации. В этом году за первенство боролись проекты государственных и общественных организаций, а также частных компаний в сфере Связи с Общественностью из 13 стран: России, СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии. Нужно отметить что, все проекты оцениваются Советом Экспертов. В Совет входят PR профессионалы международных компаний, влиятельных университетов и государственных организаций.

Заметим, что это не первый успех, достигнутый постоянно развивающейся КСО стратегии Nar. Так, в 2014 году на традиционном фестивале "Cannes Lions" во Франции, проект "Nar Донор" удостоился награды "Серебрянный Лев" (Silver Lion). Для того, чтобы получить подробную информацию о других социальных проектах мобильного оператора, посетите страницу nar.az. Информацию о "Eventiada IPRA Golden World Awards" (Награда Золотого Мира Международной Ассоциации по Связи с Общественностью) можно получить здесь.

Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar"), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка "Nar" была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью."Nar" - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети "Nar" охватывает 97,7% населения страны и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.