ПрАО "ВФ Украина" (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, объявил, что осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,2% и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.

Спрос на облигации компании со стороны инвесторов составил около 3 млрд. долларов США. Ожидается, что облигации получат рейтинг "B" от "S&P" и "B" от "Fitch" в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина.

Доходность еврооблигаций составляет 6,2% годовых, что отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами. Размер выпуска еврооблигаций равен наибольшему дебютному траншу, совершенному украинским корпоративным эмитентом.

"Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и Vodafone Украина. Мы достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом", - отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding.

"Мы рассматриваем размещение облигаций в крупном объеме по такой низкой цене показателем соответствия деятельности NEQSOL Holding высоким международным стандартам в области финансов, комплаенса и прозрачности, а также свидетельством растущего доверия и интереса к нашей деятельности. Считаю это большим успехом с точки зрения усиления репутации азербайджанских и украинских компаний на международных рынках капитала", - добавил Юсиф Джаббаров.

"Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на 5 лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Украина, но и для всего украинского рынка", - отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.

Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина. Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Vodafone Украина намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.

J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, Dragon Capital и ICBC Standard Bank выступили в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.

NEQSOL Holding ведет деятельность в различных отраслях и странах. Деятельность холдинга охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Казахстан, ОАЭ и др. NEQSOL Holding в своей деятельности придерживается международных стандартов в области финансов и комплаенса, что также подтверждается различными успехами холдинга на международном уровне.