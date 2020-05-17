Новоназначенный руководящий состав министерства экономики представлен коллективу

Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях обеспечения деятельности министерства экономики были утверждены положения служб, входящих в структуру ведомства, а также проведены кадровые назначения в руководства этих структур.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр экономики Микаил Джаббаров представил новоназначенных высокопоставленных чиновников государственным службам при министерстве экономики. Подчеркнув задачи, поставленные руководством страны перед министерством экономики, Джаббаров подчеркнул, что их деятельность должна служить целям социально-экономической стратегии, и отметил, что новоназначенные кадры должны оправдать доверие главы государства.

Напомним, что указом Президента Азербайджана:

- Орхан Назарли назначен на должность заместителя начальника Государственной налоговой службы.

- Метин Эйнуллаев - на должность заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества.

- Сахиб Мамедов - на должность заместителя начальника Государственной антимонопольной службы и контроля над потребительским рынком.

Они также будут исполнять обязанности начальников соответствующих государственных служб.