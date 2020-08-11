Система назначения социальных пособий и пенсией в Азербайджане будет построена в проактивном формате

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджане в этом году обеспечит перевод в электронный формат назначение еще четырех пособий. Система назначения социальных пособий и пенсией будет настроена в полностью проактивном формате, и процесс завершится в следующем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с прошлого года созданы системы электронного назначения 21 вида социального обеспечения (два вида пенсий и 19 видов пособий).

В результате эти пенсии и пособия назначаются в электронном виде, без необходимости для граждан подавать заявление и документы, без контактов между чиновниками и гражданами. За первые шесть месяцев текущего года пенсии и пособия в электронном виде назначены 53 тысячам человек.