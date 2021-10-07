Азербайджан, Грузия и Турция обсудили дальнейшее сотрудничество по Баку-Тбилиси-Карс

Между Азербайджаном, Грузией и Турцией подписан трехсторонний протокол о развитии проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об это сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

По данным ведомства, в Турции в рамках XII Международного совета по транспорту и коммуникациям между министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой, министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу и министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества по проекту железной дороги БТК.

"Стороны, подписавшие протокол, дали оценку деятельности проекта, заявили о необходимости сокращения времени, необходимого перевозчикам для транзита грузов по железной дороге, а также подчеркнули необходимость повышения эффективности этого проекта", - заявили в минтранспорта.