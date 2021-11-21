Иран ведет переговоры о свопе газа из Туркменистана в Азербайджан

Азербайджан имеет большой потенциал в энергетическом секторе.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Shana, сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи после встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, передает Day.Az.

По словам Оуджи, сегодня Иран и Азербайджан достигли хороших договоренностей в газовой сфере.

Он заявил, что обсуждались вопросы разработки нефтяных месторождений в Каспийском море.

"Надеемся, что соглашение будет подписано в ближайшие недели после сегодняшней встречи экспертов", - сказал министр нефти Ирана.

Он отметил, что проведены переговоры по своповым поставкам газа из соседних стран, в том числе из Туркменистана в Азербайджан.