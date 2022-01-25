«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл представительство в Азербайджане

"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" и ООО "Азмаш Лизинг" открыли совместную лизинговую компанию в Азербайджане, передает во вторник Day.Az со ссылкой на "КАМАЗ-ЛИЗИНГ".

"ООО "KAMAZ LEASING AZERBAIJAN" создано при участии крупнейших производителей большегрузных автомобилей ПАО "КАМАЗ", ПО "Гянджинский автомобильный завод" и лизинговых компаний при производителях АО "Лизинговая компания "КАМАЗ", ООО "Азмаш Лизинг". Генеральным директором "KAMAZ LEASING AZERBAIJAN" назначен Гурбанов Рофель Гасым оглы", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" Андрей Гладков, ООО "KAMAZ LEASING AZERBAIJAN" является вторым совместным предприятием "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" за рубежом, создано для решения транспортных задач предприятий и предпринимателей Азербайджанской Республики.

"Совместное предприятие станет инструментом развития экспорта и увеличения присутствия ПАО "КАМАЗ" на ключевом зарубежном рынке", - добавил он.

Сегодня ООО "KAMAZ LEASING AZERBAIJAN" предлагает финансовую услугу - лизинг автомобильной техники КАМАЗ, собранной ПО "Гянджинский автомобильный завод".