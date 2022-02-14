Фонд Red Hearts вносит вклад в развитие образования

Фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам людей, внес свой вклад в сферу образования, проведя социальную акцию для студентов. В рамках акции в преддверии 14 февраля - Международного дня дарения книг в Азербайджанском государственном аграрном университете, расположенном в Гяндже, состоялось мероприятие.

В ходе мероприятия библиотеке университета были переданы экземпляры всемирно известной книги по биологии Campbell Biology. Книга Campbell Biology, переведенная на азербайджанский язык в рамках проекта Habitat Tərcümə и изданная фондом Red Hearts, будет в открытом доступе для преподавателей и студентов университета.

В мероприятии приняли участие и выступили президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, ректор университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ибрагим Джафаров, молекулярный микробиолог, генетик, соучредитель проекта Habitat Tərcümə Араз Зейниев. Во время мероприятия 4 студентам, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах, были вручены книги и подарки от фонда.

"Книга Campbell Biology широко используется на всех специальностях, где биология входит в учебную программу. В рамках проекта предусмотрено бесплатное распространение книги среди преподавателей и студентов высших учебных заведений Азербайджана, а также представителей научного сообщества страны. Campbell Biology переведена на 19 языков, включая немецкий, французский, итальянский, турецкий, персидский. Очень гордимся тем, что наши молодые ученые смогут получить уникальные знания в области биологии на родном языке. Уверена, что книга пойдет на пользу всем, кто интересуется биологией", - отметила президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.